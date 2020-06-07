Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm
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Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm

Son dakika haberi: İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber | İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 77 ölüm
07.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:47

İngiltere'de korona virüs salgını nedeni ile son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 23 Mart'tan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı.

Avrupa'da korona virüs salgını nedeni ile can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 77 kişinin daha korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği aktarıldı. Bakanlık, korona virüse bağlı toplam can kaybının ise 40 bin 542'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte bin 326 yeni korona vakası tespit edildiğini ifade ederken, toplam vaka sayısının 286 bin 194'e ulaştığını belirtti.

Öte yandan İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana koronaya bağlı en düşük can kaybı bugün yaşandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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