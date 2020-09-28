Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakası

28.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 18:37
Son dakika haber: İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 439 bin 13'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 44 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 13 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 439 bin 13'e, toplam can kaybı ise 42 bin 1'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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