Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakası

13.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:38
Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 143 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 634 bin 920'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 18'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Erkan Kandemir
Magazin Emrah Şevval Sam Yekta Kopan Merve Boluğur
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İngiltere'de son 24 saatte 17 bin 234 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 18:39:47. #1.14#
title