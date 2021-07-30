Son dakika haber... İngiltere'de sağlık çalışanları hükümetin yüzde 3 maaş zammı teklifini protesto etti

Son dakika haberler... İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanları, hükümetin yüzde 3 maaş zammı teklifini protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık çalışanları, hükümetin yüzde 3 maaş zammı teklifini protesto etti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da tedavi gördüğü St. Thomas' Hospital önünde toplanan sağlık çalışanları ve göstericiler, ellerinde "Adil ücret", "Boris hakkımızı ver" ve "Suçu başkasının üzerine atmayı bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetin yüzde 3 zam önerisinin enflasyon oranlarının altında olduğunu savunan sağlık çalışanları, en az yüzde 15-20 zam talebinde bulundu.

Sağlık çalışanları adına konuşan hemşire David Carr, hastane önünde yaptığı açıklamada, yüzde 3 maaş zammı teklifinin kesinlikle rencide edici olduğunu dile getirdi.

Carr, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanlarının, ülke çapında Kovid-19 sürecinde çok yoğun çalıştığını, önem ve değerlerini bu süreçte çok daha iyi gösterdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının hak ettiği zammın yüzde 3 olmadığını vurgulayan Carr, talepleri karşılanana kadar hükümete baskı yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Elinde "NHS'i göçmenler oluşturdu" pankartı taşıyan protestoculardan biri de İngiltere'nin göçmenler tarafından kurulduğunu ve geçen yıl Kovid-19'a yakalanan Johnson'ın hayatını da onların kurtardığını söyledi.

İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarına önce yüzde 1 zam teklifinde bulunmuş, tepkilerin ardından yüzde 3 zam teklifini gündeme getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci