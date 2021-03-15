İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi
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İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi

15.03.2021 18:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:15

İngiltere'de, polise protestolara müdahale konusunda daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi.

İngiltere'de, polise protestolara müdahale konusunda daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi.

"Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı'nın" görüşülmesi öncesi Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetten geri adım atmasını istedi.

"Demokrasiyi koru", "Merhaba faşizm" ve "İstismarcıları korumaya son ver" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, tasarıyı sunan İçişleri Bakanı Priti Patel'i de istifaya çağırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına rağmen yapılan gösteriye polis müdahale etmedi.

Tasarı

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolaysıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Öte yandan ana muhalefetteki İşçi Partisi, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının karşı çıktığı tasarıya oy vermeyeceğini açıkladı.

İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi
İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi
İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi
İngiltere'de polise yeni yetkiler veren tasarı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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