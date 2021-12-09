Son dakika haber! İngiltere'de Muhafazakar Partiye Başbakanlık konutunun tadilatı nedeniyle para cezası

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Başbakanlık konutunun tadilatı için yapılan bağışları doğru şekilde beyan etmediği gerekçesiyle yaklaşık 18 bin sterlin (yaklaşık 327 bin Türk lirası) para cezasına çarptırıldı.

Ülkede siyasi partilerin finansmanını düzenleyen ve bağımsız bir organ olan Seçim Komisyonu, Başbakanlık konutundaki tadilat çalışmaları için kullanılan bağışların yönetmeliklere uygun olup olmadığını ve doğru şekilde rapor edilip edilmediğini araştıran bir soruşturmanın ardından partiye 17 bin 800 sterlin (yaklaşık 324 bin Türk lirası) para cezası verdi.

Komisyon, bağışın tam tutarını doğru şekilde bildirmemenin cezasının 16 bin 250 sterlin (yaklaşık 296 bin Türk lirası) olduğunu ve muhasebe kayıtlarını düzgün tutma gerekliliğini ihlal ettiği için partiye 1550 sterlin (yaklaşık 28 bin Türk lirası) para cezası verildiğini bildirdi.

Muhafazar Partiden bir sözcü, partinin temyize gidip gitmemeyi düşündüğünü ve 28 günde karar vereceğini belirtti.

Tadilat tartışması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

Her yıl Başbakan'a konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia edilmişti.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürmüştü. Tartışmalar üzerine Lordlar Kamarası Üyesi Christopher Geidt, bağımsız bir rapor hazırlamakla görevlendirilmişti.

Seçim Komisyonu

Ülkede 2001'de kurulan Seçim Komisyonu, İngiltere'deki siyasi partilerin finansmanını düzenleyen bağımsız bir organ olarak partilere yapılan bağışların kurallara uygun olup olmadığını izliyor.

Siyasi partilerin ve kampanyacılarının, bağışları Seçim Komisyonuna bildirme zorunluluğu bulunuyor.

Seçim Komisyonu, Siyasi Partiler, Seçimler ve Referandumlar Yasası uyarınca kendi yaptırımlarını da uygulayabilir.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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