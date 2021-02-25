Son dakika haber... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 323 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 323 artarak 122 bin 70'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 9 bin 985 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 4 milyon 154 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte 323 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 122 bin 70'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 18 milyon 691 bin 835'e ulaştı, bunlardan 700 bin 718'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 16 bin 59 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 118'i yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, Birleşik Krallık Baş Tıp Görevlileri (CMOs) ülkede hastanelerde yatan hasta sayısının azalmasıyla birlikte Kovid-19 uyarı seviyesinin en yüksek olan 5'ten 4'e düşürülmesi tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 5 aşamalı Kovid-19 uyarı seviyesi bulunuyor, 5. seviye salgının sağlık hizmetlerine ciddi baskı uyguladığı anlamına geliyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda, İskoçya'nın baştabipleri ve Ulusal Sağlık Servisi (NHS) başkanından oluşan CMOs, hükümete tavsiyelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar