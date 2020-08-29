Son dakika haber: İngiltere'de korkutan koronavirüs araştırması Son dakika dünya haberi: İngiliz hükümetine bağlı danışma organı Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) yaptığı araştırma sonucunda ülkede, "Kış aylarında 85 bin kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirebilir" uyarısında bulundu.

İngiliz hükümetine bağlı danışma organı Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) yaptığı araştırma sonucunda ülkede, "Kış aylarında 85 bin kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirebilir" uyarısında bulundu.

İngiltere'de faaliyet gösteren Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yaptığı araştırma sonucu ülkede paniğe neden oldu. SAGE raporuna göre,"Kış aylarında 85 bin kişi daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirebiliceği ifade edildi.

Araştırmada, İngiltere ve Galler'de, Covid-19 nedeniyle 81 binden fazla ölüm ve ayrıca koronavirüsle ilgili olmayan nedenlerden 27 binden fazla ölüm gerçekleşebileceği ifade edildi. İskoçya'da 2 bin 600, İrlanda'da ise 1900 doğrudan virüs kaynaklı ölüm gerçekleşebileceğinin altı çizildi.

"EN KÖTÜ SENARYO İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İngiliz hükümetinden ismi açıklanmayan bir kaynak, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Sorumlu bir hükümet olarak, makul en kötü durum senaryosu da dahil olmak üzere çok çeşitli senaryolar için planlar yapıyor ve hazırlanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son açıklanan verilere göre 331 bin 644 kişi koronavirüse yakalandı. Ülke genelinde 41 bin 486 kişi virüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti. Ülkede kaç kişinin koronavirüsten iyileştiği ise paylaşılmıyor.

Kaynak: DHA