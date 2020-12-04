Son dakika haber | İngiltere'de kameraya yakalanan kedinin komik halleri sosyal medyada viral oldu
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Son dakika haber | İngiltere'de kameraya yakalanan kedinin komik halleri sosyal medyada viral oldu

04.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:17
Son dakika haber | İngiltere'de kameraya yakalanan kedinin komik halleri sosyal medyada viral oldu

Son dakika haberleri... İngiltere'de evden kaçarak yan kapıdaki evin güvenlik kamerasına yaklaşan kedinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de evden kaçarak yan kapıdaki evin güvenlik kamerasına yaklaşan kedinin görüntüsü sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'de kaldığı evden çıkan bir kedi, yan tarafta bulunan başka bir evin kapısına geldi. Kapıda bulunan kameraya yaklaşan kedi, kamerayı incelemeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, on binlerce kişi tarafından izlenirken, yüzlerce de beğeni aldı. Görüntüleri paylaşan ev sahibi ise "Komşunun kedisi merhaba demeye geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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