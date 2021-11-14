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Son dakika haber: İngiltere'de hastane önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İngiltere'de hastane önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Son dakika haberler... İngiltere'nin Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde hastanenin önündeki araçta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merseyside polisi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.59'da Liverpool Woman's Hospital yakınındaki bir araçta patlama meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Merseyside polisinden bir sözcü de olayın "bir terör olayı olarak ilan edilmediğini" ancak terörle mücadele dedektiflerinin soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Liverpool Woman's Hospitalda meydana gelen korkunç olay hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini belirterek, "Polisimiz ve acil servislerimiz ne olduğunu belirlemek için çok çalışıyor." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin görüntülerde otomobilin yandığı ve dumanların binayı kapladığı görüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

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