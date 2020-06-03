Son dakika haber... İngiltere'de Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı
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Son dakika haber... İngiltere'de Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'de 3 liseli genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini sosyal medya hesaplarından canlandırdı.

Son dakika haber... İngiltere'de Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı
03.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:01

İngiltere'de 3 liseli genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini sosyal medya hesaplarından canlandırdı. İki genç polis tarafından gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri sekinci gününe girilirken, İngiltere'de tepki çeken bir olay meydana geldi. İngiltere'nin Gateshead, Tyne and Wear kentinde yaşayan 3 lise öğrencisi genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan, polis tarafından birkaç dakika boyunca boynunda diz çökerek öldürülen George Floyd'un öldürülme anını canlandırıp sosyal medyada paylaştı.

GENÇLERE NEFRET SUÇU GEREKÇESİYLE GÖZALTI

Gençlerin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alırken, 3 gencin 'nefret suçu' işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi. Görüntüyü sosyal medyada yayınladıktan sonra, ölüm tehditleri alan ve hesaplarını kapatan 3 genç, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra polis korumasına alındı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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