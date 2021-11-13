Son dakika haber | İngiltere'de çevrecilerin geçit törenindeki eylemine polis müdahale etti
AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İngiltere'nin başkenti Londra'da şehrin geleneksel kültürel etkinliklerinden "London Mayor's Show" kapsamında düzenlenen geçit töreni çevrecilerin eylemine sahne oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da şehrin geleneksel kültürel etkinliklerinden "London Mayor's Show" kapsamında düzenlenen geçit töreni çevrecilerin eylemine sahne oldu.
"Extinction Rebellion" çevreci grubu aktivistleri, geçit töreni sırasında kurdukları düzeneğe kendilerini zincirledi.
Protestoculara hızlıca müdahale eden polis ekipleri çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.