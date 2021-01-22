Son dakika haber | İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon, öncekinden daha öldürücü

Son dakika haberlerine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün (Covid-19) yeni mutasyonunun bir öncekinden daha ölümcül olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün (Covid-19) yeni mutasyonunun bir öncekinden daha ölümcül olduğunu açıkladı.

İngiltere'de Aralık ayında ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu ifade edilen koronavirüsün yeni mutasyonunun daha da ölümcül olduğu ifade edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün, yeni varyantın yayılma hızının daha fazla olduğunun yanı sıra, daha ölümcül olduğunun da bilgisini aldık. Büyük ölçüde bu yeni varyantın etkisi, NHS'nin yoğun baskı altında olduğu anlamına geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı