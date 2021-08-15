Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
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Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı telefon görüşmelerinde Afganistan'daki mevcut durumu ele aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı telefon görüşmelerinde Afganistan'daki mevcut durumu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson, Stoltenberg ve Guterres'le yaptığı görüşmelerde, gelecek aylarda aşırılık yanlısı tehdidin üstesinden gelmek ve Afganistan'daki acil insani durumu ele almak için uluslararası toplumun koordineli ve uyumlu şekilde çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Johnson, ayrıca yeni bir Afgan hükümetinin tanınmasının tek taraflı değil, ortak bir temelde gerçekleşmesinin önemini vurgulayarak, NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi'nin, bu konularda üst düzey uluslararası görüşmelere olanak sağlamak için mümkün olan en kısa sürede toplantıların yapılması çağrısında bulundu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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