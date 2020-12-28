İngiltere Başbakanı Johnson: "Brexit sonrası ticaret anlaşması yeni bir başlangıç"
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İngiltere Başbakanı Johnson: "Brexit sonrası ticaret anlaşması yeni bir başlangıç"

28.12.2020 20:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:47
İngiltere Başbakanı Johnson:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret konusunda varılan anlaşmanın yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticaret konusunda varılan anlaşmanın yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

İngiltere ve AB arasında aylardır süren zorlu müzakerelerin ardından Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varıldı. AB ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasında adil rekabetin sağlanacağı belirtildi. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen anlaşma için İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabında anlaşmanın yeni bir başlangıç olacağının altını çizdi. Johnson, "Anlaşmanın resmi olarak onaylanmasını ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi ortak öncelikler üzerinde AB ile birlikte çalışmayı heyecanla bekledik. Az önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michael ile konuştum. İngiltere-AB arasındaki anlaşmanın egemen eşitler arasındaki ilişkimiz için yeni bir başlangıç noktası olduğunu memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası ticari anlaşmasının ardından anlaşmanın her iki taraf için "adil ve dengeli" olduğunu belirterek, İngiltere'nin AB'nin güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini ifade etmişti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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