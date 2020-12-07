Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit görüşmeleri için Brüksel'e gidecek
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Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit görüşmeleri için Brüksel'e gidecek

07.12.2020 23:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:28
Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Brexit görüşmeleri için Brüksel'e gidecek

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılması beklenen ticari anlaşmayı görüşmek için yarın Brüksel'e gidecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılması beklenen ticari anlaşmayı görüşmek için yarın Brüksel'e gidecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün İngiltere ile AB arasında 31 Aralık tarihine kadar ticari bir anlaşmaya varılması konuşunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 90 dakika süren görüşmenin ardından İngiltere Başbakanı Johnson'ın müzakerelerin devamı için yarın Brüksel'e gideceği açıklandı. Johnson ve von der Leyen ortak bir açıklama yaparak, anlaşmaya yönelik geriye kalan farklılıkların yüz yüze görüşüleceğini ifade etti.

Geçen yıl resmi olarak 1 Şubat'ta AB'den ayrılan İngiltere'nin AB ile 31 Aralık tarihine kadar varması beklenen ticaret anlaşması her iki taraf arasında krize dönüştü. Yönetim, balıkçılık ve devlet yardımları konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle müzakerelerin zorlu ve olumsuz ilerlediği belirtildi. AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier bu sabah İngiltere ile anlaşma sağlama olasılıklarının "olumsuz" olduğunu ifade ederken, İngiltere ise müzakere sürecinin "bıçak sırtı olduğunu" belirtti.

Öte yandan, İngiltere basınında bugün Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e görüşmelerde "zeytin dalı" uzattığı iddia edildi. Johnson'ın AB ile ticari anlaşmaya varılabilmesi için bazı kurallarda taviz verebileceği tahmin ediliyor. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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