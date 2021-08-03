Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile görüştü
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Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile görüştü

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Johnson, Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya ile görüştü
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson, görüşmede, Lukaşenko rejiminin ciddi insan hakları ihlallerinin yanı sıra Tikhanovskaya ve eşi Sergei Tikhanovsky dahil demokrasi yanlısı kişilere yönelik eziyeti kınadı.

Görüşmede, İngiltere'nin, bu rejimi sorumlu tutmak için Lukaşenko'ya yaptırım uygulamak dahil attığı adımları özetleyen Johnson, İngiltere'nin Belarus halkına bağlılığını vurguladı.

Başbakan Johnson, İngiltere'nin dayanışma içinde olduğu Belarus halkını desteklemek için harekete geçmeye devam edeceğini dile getirdi.

Johnson ve Tikhanovskaya, İngiliz ve Belarus halklarının demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne inanç gibi temel değerleri paylaştığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da Tikhanovskaya ile bir araya geldi.

Raab, görüşmeye ilişkin, "İngiltere'nin Belarus'taki demokratik harekete verdiği sarsılmaz desteği ele almak için bugün cesur Belarus muhalefet lideri Svetlana ile tanıştım. Belarus halkı, sivil toplum ve bağımsız medyayla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 kez art arda Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla yeniden kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.

Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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