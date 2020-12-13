Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson'a koronavirüste üçüncü dalga uyarısı
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Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson'a koronavirüste üçüncü dalga uyarısı

13.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:38
Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Johnson'a koronavirüste üçüncü dalga uyarısı

Son dakika dünya haberi: Uzmanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Noel nedeniyle kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin başka bir koronavirüs dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Noel nedeniyle kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin başka bir koronavirüs dalgasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

İngiltere'de sağlık tröstlerini temsil eden NHS Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Sağlayıcıları CEO'su Chris Hopson koronavirüs (Covid-19) sürecine değinerek, "Gerçek şu ki kaydettiğimiz ilerleme beklentilerin en alt sınırında" dedi. Hopson aynı zamanda 3'üncü kademe olan en yüksek risk alanı uygulamasına gerekli olduğu an, zaman kaybetmeden geçilmesi konusunda uyardı.NHS Sağlayıcıları, Johnson'a yazdıkları bir mektupta koronavirüs önlemlerini gevşetme konusunda 'aşırı dikkatli' davranması gerektiğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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