Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson 21 Haziran'daki normalleşme sürecini erteleyebilir
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Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson 21 Haziran'daki normalleşme sürecini erteleyebilir

Son dakika haber! İngiltere Başbakanı Johnson 21 Haziran'daki normalleşme sürecini erteleyebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda "temkinli" olunmasını gerektiğini ifade ederek 21 Haziran'da kısıtlamaların tamamen sona ermesine yönelik planların değişebileceğini sinyalini verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda "temkinli" olunmasını gerektiğini ifade ederek 21 Haziran'da kısıtlamaların tamamen sona ermesine yönelik planların değişebileceğini sinyalini verdi.

İngiltere'nin güneybatı kıyısındaki Cornwall'da G7 Zirvesinde görüşmeler devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki Covid-19 kısıtlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Johnson, Covid-19 kapsamında alınan önlemlerin kaldırmasına yönelik yol haritasındaki 4. ve son aşamada "temkinli" olunması gerektiğini belirtti. Johnson, "Yapmak istediğimiz, yol haritasının geri döndürülemez olduğundan emin olmak" ifadelerini kullandı.

Johnson ayrıca, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonuna bağlı vakaların ve hastanelerdeki insan sayısının arttığını söyleyerek bu durumdan "ciddi bir endişe duyduğunu" dile getirdi. Johnson, Mayıs sonunda kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik 3. adımın gerçekleştirilmesinden bu yana normalleşme süreciyle ilgili "daha az iyimser" olduğunu vurguladı. Başbakan Johnson bu nedenle "geri döndürülemez" olarak nitelendirdiği yol haritasının 4. aşamasının ertelenebileceğine işaret etti.

Johnson daha önce, hükümetin 21 Haziran'da "normalleşmeye geçiş" hedefiyle ilgili, "İngiltere'nin tüm kısıtlamaları kaldırmak için gerekirse bekleyeceğini söyleyerek 4. aşamaya beklendiği tarihte geçilemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Johnson ayrıca, Hindistan mutasyonunun etkisiyle başa çıkmak için daha önceki aşamalarda uygulanan Covid-19 kısıtlamalarını yeniden uygulamaya gerek olmayacağının sinyalini verdi. Johnson, "Kesinlikle, vakalarda ve hastaneye yatışlarda bir artış görüyoruz. Ancak aşılanmış insan sayısının artması nedeniyle durum değişti. Şimdiki amacımız virüsün yayılmasını yenmek için aşı programına gereken hızı vermek ve yapabileceğimizden hiç şüphem yok" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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