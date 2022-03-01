Son dakika haber: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.
AA, Zuhal Demirci - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi.
AA / Zuhal Demirci - Güncel