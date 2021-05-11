Son dakika haber | İngiliz hükümeti NatWest'ten 1,1 milyar sterlinlik kamu hissesi sattı
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Son dakika haber | İngiliz hükümeti NatWest'ten 1,1 milyar sterlinlik kamu hissesi sattı

Son dakika haber | İngiliz hükümeti NatWest'ten 1,1 milyar sterlinlik kamu hissesi sattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... İngiliz hükümeti, ülkenin önde gelen bankalarından Natwest'teki 1,1 milyar sterlin değerindeki kamu hissesinin satışının yapıldığını duyurdu.

İngiliz hükümeti, ülkenin önde gelen bankalarından Natwest'teki 1,1 milyar sterlin değerindeki kamu hissesinin satışının yapıldığını duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, bankadaki kamu hisselerinden toplam değeri 1,1 milyar sterlin (1,55 milyon dolar) seviyesinde olan 580 milyon adet hissenin satışının gerçekleştirildiği, böylece bankadaki kamu payının yüzde 59,8'den 54,8'e düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada satışın İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından onaylandığı ve çeşitli kurumsal yatırımcılara yapıldığı kaydedildi.

Hisse başı satış fiyatının 190 peni seviyesinde gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu satışlar, 2007-2008 finans krizinde özel sektörden kamuya geçirilen kurumların yeniden özel sektöre geri döndürülmesindeki ilerlemeyi temsil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Satış açıklamasının ardından bankanın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

İngiliz hükümeti son hisse satışı ile birlikte 2015 yılından bu yana dördüncü, son iki ay içerisinde ise ikinci satışını gerçekleştirdi.

İngiliz hükümeti finansal krizin ardından daha önce Royal Bank of Scotland (RBS) olarak bilen bankacılık grubunun kurtarılması için toplam 45 milyar sterlin (63,6 milyar dolar) harcamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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