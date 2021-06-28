İngiliz Donanması'na ait savaş kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
İngiliz Donanması'na ait 'Eddystone' isimli savaş kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.
İngiliz Donanması'na ait 'Eddystone' isimli savaş kargo gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.
İngiliz Donanması'na ait 'Eddystone' isimli savaş kargo gemisi, saat 21.00'de Marmara Denizi'ne giriş yaptı. Savaş kargo gemisine İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Saat 21.45 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'ndan geçerken görüntülenen savaş gemisi Karadeniz'e doğru yol aldı.
(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı