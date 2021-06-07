Son dakika haber | İngiliz bakan, sosyal medyada ırkçı paylaşımları ortaya çıkan kriketçiyi savundu
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Son dakika haber | İngiliz bakan, sosyal medyada ırkçı paylaşımları ortaya çıkan kriketçiyi savundu

Son dakika haber | İngiliz bakan, sosyal medyada ırkçı paylaşımları ortaya çıkan kriketçiyi savundu
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson'u savundu.

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, Twitter'da ırkçı paylaşımlar yaptığı belirlenen İngiliz kriketçi Ollie Robinson'u savundu.

Dowden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ollie Robinson'ın paylaşımları saldırgan ve yanlıştı. Paylaşımların üzerinden 10 yıl geçti ve onlar bir genç tarafından yazılmıştı. Genç artık bir erkek ve haklı olarak özür diledi. İngiltere ve Galler Kriket Kurulu (ECB), onu askıya alarak sınırı aştı. ECB tekrar düşünmeli." ifadelerini kullandı.

Robinson, 2012 ve 2013 yıllarına ait ırkçı ve cinsiyetçi paylaşımlarının kamuoyunda tepki görmesinin ardından özür dileyerek "Oldukça üzgünüm ve bugün kesinlikle dersimi aldım." açıklamasını yapmıştı.

ECB'den bugün yapılan açıklamada, hakkında disiplin soruşturması yürütülen 27 yaşındaki sporcunun milli takım kampından ayrılacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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