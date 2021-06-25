Son dakika haber: İngiliz Bakan Hancokc'tan skandal özür: Danışmanıyla yakalandı, sosyal mesafe kuralına uymadığı için özür diledi
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Son dakika haber: İngiliz Bakan Hancokc'tan skandal özür: Danışmanıyla yakalandı, sosyal mesafe kuralına uymadığı için özür diledi

Son dakika haber: İngiliz Bakan Hancokc'tan skandal özür: Danışmanıyla yakalandı, sosyal mesafe kuralına uymadığı için özür diledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından sosyal mesafe kuralına uymadığı için özür diledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızmasının ardından sosyal mesafe kuralına uymadığı için özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Hancock'un özrünü kabul etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile yakın temas halinde olduğu görüntüler, İngiliz medyasına bomba gibi düşmüştü. Hancock, yasak ilişki yaşadığı öne sürülen danışmanı Coladangelo ile görüntülerinin basına sızmasının ardından Covid-19 kısıtlamaları kapsamında uygulanan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için özür diledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden bir sözcü, Johnson'ın Sağlık Bakanı Hancock'un özrünü kabul ettiğini ve Başbakan'ın "konunun kapandığını düşündüğünü" aktardı. Johnson'ın sözcüsü, Başbakan'ın Hancock'a güveninin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Hancock sosyal mesafe kurallarını çiğnediğinin ortaya çıkmasından sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "insanları hayal kırıklığına uğrattığını" ve "çok üzgün olduğunu" söylemişti. 42 yaşındaki Sağlık Bakanı, "Ülkeyi bu salgından çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyeti korunursa minnettar olurum" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, evli ve 3 çocuk babası Hancock ve danışmanı Coladangelo'nun samimi görüntüleri 6 Mayıs tarihinde Sağlık Bakanlığı binasında çekildi.

Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 kısıtlamaları kapsamında belirlediği kurallar kapsamında, kişilerin birbirlerinden 2 metre uzak durması ve maske takılması tavsiye ediliyor.

İşçi Partisi: "Konu kesinlikle kapanmadı"

İşçi Partisi, Hancock'u sosyal mesafe konusunda "ikiyüzlülük" ile suçlayarak Başbakan Johnson'ı Hancock'u görevden almaya çağırdı. İşçi Partisi, durumun savunulacak yanı olmadığını ifade ederek, hükümetin aksine "konunun kesinlikle kapanmadığını" söyledi.

İşçi Partisi Başkanı Annaliese Dodds ise Hancock hakkında, "Kuralları o koydu ve onları çiğnediğini de kabul ediyor. Bu nedenle gitmesi gerek" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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