Son dakika haber: ING Basketbol Süper Ligi
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Son dakika haber: ING Basketbol Süper Ligi

13.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:43
Son dakika haber: ING Basketbol Süper Ligi

Son dakika spor haberi: Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet TatlıcıHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 4, Wright 15, Cruz 16, Kairys 9, Leissner 6, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Egemen Güven 9, Macura 10Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 5, Morgan 17, Taylor 14,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 4, Wright 15, Cruz 16, Kairys 9, Leissner 6, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Egemen Güven 9, Macura 10

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 5, Morgan 17, Taylor 14, Mbaye 9, Yunus Emre Sonsırma 12, Semih Erden 7, Onuralp Bitim, Henry 11, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 15-22

Devre: 41-32

3. Periyot: 57-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 75-69 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla ligdeki 20'nci galibiyetini alırken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor 12'nci yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda Cruz, Wright ve Egemen Güven'le etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla skorda öne geçti ve soyunma odasına 41-32 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodunda skordaki üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son çeyreğe 57-49 önde girdi.

Final periyoduna hücumda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, son dakikalarda üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve maçı 75-69 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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