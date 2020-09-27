Son dakika haber! ING Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! ING Basketbol Süper Ligi

27.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:40
Son dakika haber! ING Basketbol Süper Ligi

Son dakika haberi: Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Wright 12, Saldivar 15, Kairys 12, Leissner 8, Ekrem Sancaklı 4, Akif Egemen Güven 8, Macura 17Gaziantep Basketbol: Lemar 17, Kelly, Jaiteh 10, Simpson 22, Tomas...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 2, Wright 12, Saldivar 15, Kairys 12, Leissner 8, Ekrem Sancaklı 4, Akif Egemen Güven 8, Macura 17

Gaziantep Basketbol: Lemar 17, Kelly, Jaiteh 10, Simpson 22, Tomas 7, İsmail Cem Ulusoy 5, Orhan Aydın Haciyeva 2, Metehan Akyel 4, Can Uğur Öğüt 3

1. Periyot: 15-21

Devre: 37-36

3. Periyot: 53-45

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Gaziantep Basketbolu 78-70 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodu 21-15 önde geçerken, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi sağlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, devreyi 37-36 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 53-45 galip durumda geçip, müsabakayı 78-70 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Halife Hafter Charles Michel Emmanuel Macron
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Samatta Tamer Tuna Eddie Newton Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ING Basketbol Süper Ligi - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 15:41:50. #1.14#
title