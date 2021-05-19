Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada
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Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BURSA İnegöl Mobilya Sanayi'de, 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada çıkan kereste yangını çevrede bulunan mobilya fabrikalarına sıçramadan kısa sürede kontrol atlına alındı.

BURSA İnegöl Mobilya Sanayi'de, 10 dakika içerisinde 5 farklı noktada çıkan kereste yangını çevrede bulunan mobilya fabrikalarına sıçramadan kısa sürede kontrol atlına alındı. Polis, yangınların kundaklama sonucu çıktığını tespit ederken, kimliği belirsiz bir kişinin keresteleri yakma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaçan şüpheli, polis tarafından gözaltın alındı.

Olay, gece yarısı İnegöl İlçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan mobilya sanayinde meydana geldi. Avarlar Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasının önündeki kerestelerin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken aynı dakikalarda 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kerestelerin yanması ve çevrede bulunan diğer kereste istiflerine sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri 5 farklı noktada çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu alevler çevrede bulunan çok sayıda mobilya fabrikasına sıçramadan kontrol atlına alındı. Yangın sonucu bazı mobilya fabrikalarında hasar meydana geldi.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangın sonrası, bölgede güvenlik önlemlerini arttıran polis ekipleri, olayın kundaklama olabileceği şüphesiyle çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin fabrikaların önündeki, keresteleri ateşe vererek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Görüntülerde, bir kişinin bölgede topladığı kağıt ve lastikler yardımıyla keresteleri ateşe verdiği ardından da olay yerinden kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, incelemeler sonucu keresteleri ateşe veren şüpheli Onur A.'yı (24) Mobilya Sokak'ta kaçarken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada
Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada
Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada
Son dakika haber... İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakikada 5 farklı noktada kundaklama anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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