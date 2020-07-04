Son dakika haber! İnegöl'de üzerinden uyuşturucu çıkan iki kişi gözaltına alındı Son dakika haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan iki kişi, gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan iki kişi, gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine E.A ve S.E.E'yi durdurdu. İki kişinin üzerinde yapılan aramada, 7 uyuşturucu hap, bir miktar kokain ile metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Kaynak: AA