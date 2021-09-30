Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolu Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi girişi mevkisinde Turan C. (20) idaresindeki 16 ANG 091 plakalı motosiklet ile Halim S'nin (40) kullandığı 16 AOY 340 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti

Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

 Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mehmet Nuri Hulusi Akar Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Mehmet Topal Alex Teixeira Arda Kardeşler Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:13:05. #1.17#