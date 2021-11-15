Son dakika haber... İnegöl'de kaza yapan iki motosiklet savrularak otomobile çarptı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Erhan K. idaresindeki 16 APN 568 plakalı motosiklet ile Abdullah K'nin kullandığı 16 AND 846 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletler, bulvarda seyir halinde olan Hatice G. yönetimindeki 16 RJ 795 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücülerden Abdullah K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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