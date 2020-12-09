İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafikte emniyet kemeri kullanımı ve kış lastiği uygulaması yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafikte emniyet kemeri kullanımı ve kış lastiği uygulaması yapıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Hocaköy ile Cerrah Kavşağı arasında araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi. Araçların lastiklerine de bakıldı.

Denetimlerde, emniyet kemerleri takılı olmayan 55 sürücüye ve araçlarında kış lastiği bulunmayan 7 sürücüye toplam 12 bin 692 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek