İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması
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İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması

09.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafikte emniyet kemeri kullanımı ve kış lastiği uygulaması yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince trafikte emniyet kemeri kullanımı ve kış lastiği uygulaması yapıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Hocaköy ile Cerrah Kavşağı arasında araçları durdurarak sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını denetledi. Araçların lastiklerine de bakıldı.

Denetimlerde, emniyet kemerleri takılı olmayan 55 sürücüye ve araçlarında kış lastiği bulunmayan 7 sürücüye toplam 12 bin 692 lira idari para cezası verildi.

İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması
İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması
İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması
İnegöl'de emniyet kemeri ve kış lastiği uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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