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Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 2. Papatya Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler merdivenli araçlarla alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

Son dakika haber: İnegöl'de çatı yangını

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