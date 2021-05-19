Son dakika haber! İnegöl'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alanyurt Yunus Emre Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çatının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek