Son dakika haber! İnebolu'da tarlalarla açan sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada sarı çiçeklerle bezenen tarlalar görsel şölen sunuyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada sarı çiçeklerle bezenen tarlalar görsel şölen sunuyor.

Çiçekyazı köyündeki tarlalarda açan sarı çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonları ve köy evleriyle bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Köy muhtarı Ekrem Saygıoğlu, AA muhabirine, her yıl mayıs ayında aynı manzaranın yaşandığını söyledi.

Bahar mevsiminde sarı çiçeklerin köyün her yanını kapladığını belirten Saygıoğlu, "Bu yıl ağır bir kış geçirdik. Köyümüze 2 metreden fazla kar yağdı. Toprak suya doydu. Baharın gelmesiyle de doğa yeniden hayat buldu. Çiçekyazı köyümüz adı gibi çiçeklerle bezendi." dedi.

Saygıoğlu, köye gelen ziyaretçilerin tarlalarda bol bol fotoğraf çektirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım