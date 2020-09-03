Son dakika haber... İncir ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da incir ağacından düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da incir ağacından düşerek yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Dursun (61), incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İzzet Dursun, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA