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Son dakika haber: İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İncir ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Samsun'da evinin bahçesinde incir toplarken ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinin bahçesinde incir toplarken ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesindeki incir ağacından incir toplarken yere düşen Sebahattin Şahin (60) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sebahattin Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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