Son dakika haber... IMF'ye göre deniz aşırı seyircisiz olimpiyatlar, Japonya'nın ekonomik toparlanmasına zarar vermeyecek
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Son dakika haber... IMF'ye göre deniz aşırı seyircisiz olimpiyatlar, Japonya'nın ekonomik toparlanmasına zarar vermeyecek

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... IMF'ye göre deniz aşırı seyircisiz olimpiyatlar, Japonya'nın ekonomik toparlanmasına zarar vermeyecek

Son dakika habere göre Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın deniz aşırı seyircisiz düzenlemenin, Japonya ekonomisinin toparlanmasını olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

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Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın deniz aşırı seyircisiz düzenlemenin, Japonya ekonomisinin toparlanmasını olumsuz etkilemeyeceğini bildirdi.

Kyodo ajansına konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Oyunları, Japonya'nın salgınla mücadelesi ve uluslararası ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Georgieva, turnuvanın ülke dışından seyircisiz düzenlenecek olmasına yönelik, "Ekonomik etki açısından oldukça küçük olacaktır. Bazı hesaplamalar yaptık ve vardığımız sonuca göre Japon toparlanmasına zarar vermeyecek." dedi.

Buna karşın ülke içinde milyonlarca seyircinin oyunları takip edeceğine dikkati çeken Georgieva, "çok yönlü ve hareketli" şeklinde nitelediği Japonya ekonomisinin, oyunlardan elde edilecek gelirlere "bağımlı" olmadığını söyledi.

Kovid-19 aşı uygulamalarında katedilen aşamaların altını çizen Georgieva, bu aşamada Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesi kararının da "şüphesiz ve makul" olduğunu belirtti.

Georgieva, salgının ülke çapında oluşturduğu sağlık krizi ve tetiklediği ekonomik gerilemeye karşı Japonya'nın "mali teşvik ve parasal genişleme" müdahalesini "güçlü, süratli, etkili" şeklinde niteledi.

"Diyalog sahası"

Uluslararası ekonomiye değinen Georgieva, küresel ekonominin "iki motoru" değerlendirmesi yaptığı ABD ve Çin'in giderek artan rekabetini anımsatarak "çatışma" yerine daha fazla iş birliği çağrısı yaptı.

"Dünya ekonomisi ve bu ülkeler nezdinde, daha fazla iş birliği ve 'büyümenin motoru olarak ticarete güvenmek' önemli" ifadesini kullanan Georgieva, IMF'nin rolünün; bu iş birliğine yönelik çözüm yollarının aranıp bulunması için "diyalog sahası" sağlamak olduğunu belirtti.

Georgieva, "Böyle bir diyalog; çatışmayla tahrik edilen değil, iş birliğine güvendiğimiz daha müreffeh bir dünyaya sahip olmamız için tek yoldur." diye konuştu.

Japonya hükümeti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Metropol Valiliği ve Organizasyon Komitesinin 20 Mart'taki çevrim içi toplantısında, salgın sebebiyle oyunlara yurt dışından seyirci kabul edilmeme kararı alınmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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