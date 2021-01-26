Son dakika haber... IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 5.5'e yükseltti
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Son dakika haber... IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 5.5'e yükseltti

26.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:42
Son dakika haber... IMF 2021 küresel büyüme öngörüsünü yüzde 5.5'e yükseltti

Son dakika haberleri: Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyümeye ilişkin projeksiyonlarını, yükselttiğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyümeye ilişkin projeksiyonlarını, yükselttiğini açıkladı. Açıklamaya göre IMF, 2021 yılında küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine için öngörüsünü, önceki yüzde 5.2'den yüzde 5.5 düzeyine yükseltti.

IMF açıklamasında, küresel büyümeye ilişkin yukarı yönlü güncellemenin, Covid-19 aşılamasının başlaması ve büyük ekonomilerde yardımların artırılmasıyla artan toparlanma umutları kaynaklı olduğu vurgulandı. IMF raporunda, küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 4.2 büyüyeceği ve 2020 yılında da yüzde 3.5 küçülmüş olacağı öngörüldü.

Buna göre, 2020 yılında yüzde 4.9 küçüldüğü öngörülen gelişmiş ekonomilerin de 2021 yılında yüzde 4.3 büyümesi öngörüldü.IMF öngörülerine göre ABD GSYH 2020'de yüzde 3.4 küçüldü ve bu yıl yüzde 5.1 ve 2022'de yüzde 2.5 büyüyecek. Öte yandan, Hindistan'ın öncülüğünde yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2021'de yüzde 6.3 büyümesi bekleniyor. Hindistan'ın GSYH'sının yüzde 11.5 ve Çin'in GSYH'sının da yüzde 8.1 büyüyeceği öngörüldü.IMF, Hindistan ve Çin ekonomilerinin 2022'de sırasıyla yüzde 6.8 ve yüzde 5.6 büyüyeceğini öngörüyor. IMF'e göre, geçen yıl Hindistan'ın GSYH'sı yüzde 8.0 daralırken, Çin'in yüzde 2.3 büyüdü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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