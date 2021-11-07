Son dakika haber... İmamoğlu'nda trafik kazası: 3 yaralı

İMAMOĞLU, ADANA (İHA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kozan Adana Yolu İmamoğlu ilçesi şehir merkezi girişinde trafik ışıklarında meydana geldi.

Sürücü ismi öğrenilemeyen 01 FJ 871 plakalı kamyonete yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHJ 971 plakalı kamyon arkadan çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyonun arkadan çarptığı 01 FJ 871 plakalı kamyonette bulunan ve ismi öğrenilemeyen üç kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslar ile İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle Kozan İmamoğlu karayolu bir süre kontrollü olarak trafik akışı sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. - ADANA