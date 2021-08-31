Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden

Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36); Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif G. (4) adlı kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü.

TRABZON'un Of ilçesinde cami imamı Emre G. (36); Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif G. (4) adlı kız çocuklarını tabanca ile ateş ederek öldürdü. Kendini ihbar eden imam, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Uluağaç köyünde yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evlerine 1 kilometre uzaklıktaki çay bahçesine gelen ekipler, Yaren, Hiranur ve Elif G. adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen baba Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİNE ŞİDDETTEN UZAKLAŞTIRMA ALMIŞİmam Emre G.'nin anlaşmazlık yaşadığı 12 yıllık eşi S.G. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Emre G. hakkında eşini darbettiği gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, dün sona eren karar sonrası çocuklarını görmek için yanına aldığı öğrenildi. Bugün çocukları yeniden annelerine bırakması beklenen Emre G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Trabzon
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu...
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Marcao Muslera Şenol Güneş Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 21:01:10. #1.16#

title