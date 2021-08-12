Son dakika haber: İlkokullu çocuklar, birbirinden farklı meslekleri deneyimleme fırsatı buldu

Son dakika gelişmesine göre Ümraniyeli ilkokullu çocuklar, İstanbul Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü davetiyle Üsküdar'da bir AVM'de bulunan çocuk eğlence merkezine götürüldü.

Ümraniyeli ilkokullu çocuklar, İstanbul Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü davetiyle Üsküdar'da bir AVM'de bulunan çocuk eğlence merkezine götürüldü. Burada birbirinden farklı meslekleri deneyimleme şansı bulan çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.

İstanbul Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü davetiyle Ümraniye Haşim İşçan İlkokulu'ndan 10 çocuk, Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'de ağırlandı. Çocuklar, AVM içerisinde bulunan Kidzania çocuk eğlence merkezinde unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklar, eğlenerek öğrendiği ve birbirinden farklı meslekleri deneyimleme fırsatı bulduğu merkezde hem mesleklerle ilgili bilgi edindi hem de ekip çalışması, dayanışma gibi kavramları deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı