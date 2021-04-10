Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramıVAN'ın Erciş ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri, uygulama yapan trafik polislerine Polis Haftası dolayısıyla tatlı ikramında bulundu.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı

VAN'ın Erciş ilçesinde, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri, uygulama yapan trafik polislerine Polis Haftası dolayısıyla tatlı ikramında bulundu.

Erciş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Van Yolu Caddesi'nde rutin trafik denetimi yaptı. Cumhuriyet İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan grup da Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yılı dolayısıyla polislere tatlı ikramında bulundu. Öğrencilerden Eylül Ecrin, 'Polis amca, Polis Haftanız kutlu olsun. Sizi unutmadık. Arkadaşlarımla size tatlı ikram edip, kutluyoruz" dedi.

Polisler ise öğrencilere sürprizleri dolayısıyla teşekkür edip, görevine devam etti.

Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı
Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Burcu Biricik Murat Yıldırım
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | VAN İlkokul öğrencilerinden polise tatlı ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:57:13. #1.14#
title