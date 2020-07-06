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Son dakika haber: İlk yarıda 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi

Son dakika habere göre Türkiye, yılın ilk yarısında 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi.

Son dakika haber: İlk yarıda 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi
06.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:29

Türkiye, yılın ilk yarısında 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) açıklamasına göre, Türkiye, tüm dünyada salgının damga vurduğu 2020'nin ilk yarısında 573 milyon dolarlık tıbbi ve kumaş maske ile koruyucu giysi ihracatı gerçekleştirdi.

Zorlu süreçte ülke ekonomisi için stratejik önemini bir kez daha kanıtlayan Türk hazır giyim endüstrisi, hem yurt içindeki ihtiyacı karşıladı hem de salgınla mücadele eden onlarca ülkenin imdadına yetişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, daha önce benzeri görülmeyen salgın nedeniyle tüm dünyada maske ve koruyucu giysilere yoğun bir talep oluştuğunu anımsattı.

Türk hazır giyim endüstrisinin talebi karşılamak için üretim bantlarında hızla gerekli değişimi yaptığını aktaran Gültepe, "Bıçak gibi kesilen siparişler nedeniyle firmalarımız nisan ve mayısta kapasitelerini en aza düşürdü. Bazı firmalarımız geçici olarak üretimlerini durdurdu. İşte tam bu süreçte artan maske ve koruyucu giysi talebini karşılayarak hem salgınla mücadeleye katkı sunmak hem de istihdamı korumak için birçok firmamız bu alana yöneldi. Bu tesislerimizde öncelikle ülkemizin ihtiyacını karşıladık. Bu ürünlerin büyük bölümünü devletimize hibe ettik." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 986'lık rekor artış elde ettik"

İHKİB Başkanı Gültepe, sektörün salgınla mücadele eden ülkelerin de imdadına yetiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 6 ayda 144,7 milyon doları tıbbi ve kumaş maske, 428,7 milyon doları da koruyucu giysi olmak üzere 573,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Maske ve koruyucu giysi ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 986'lık rekor artış elde ettik. Bir anlamda salgına karşı tüm dünyada insanlar için koruma kalkanı oluşturduk. Biz bu ihracatı ticari değerinden öteye Türk hazır giyim endüstrisinin zor günde ırk, dil, din ayrımı gözetmeden tüm insanlığa sunduğu bir katkı olarak değerlendiriyor ve gurur duyuyoruz."

Gültepe, maske ve koruyucu giysilerin ihraç edilmeden önce İHKİB'in iştiraki EKOTEKS Laboratuvarı'nda testten geçirildiğinin altını çizdi.

Sektörün erken davranmasına rağmen bürokratik nedenlerle kumaş maske ihracatına geç başlandığını aktaran Gültepe, "Eğer daha hızlı hareket edebilseydik bugün dünyada çok daha fazla insana maske ulaştırabilir, 6 aylık ihracatta 1 milyar doları yakalayabilirdik." ifadesini kullandı.

Gültepe, koruyucu giysi ve maske ihracatının, hazır giyim ihracatı içindeki payının yüzde 8,2'ye ulaştığı bilgisini verdi.

- "Fabrikalarımızın yüzde 85'i yeniden üretime döndü"

İHKİB Başkanı Gültepe, sektörün 6 aylık genel ihracat performansına değinirken, 3 aylık dramatik düşüşün ardından haziranda gelen yüzde 25'lik ihracat artışının sektör için büyük moral olduğunu aktardı.

Hazirandaki artışa rağmen sektörün 6 aylık ihracatının yüzde 19,8 daraldığını belirten Gültepe, 2019'un ilk yarısında 8,7 milyar dolar olan ihracatın, salgın nedeniyle bu yıl 7 milyar dolarda kaldığını ancak ortaya çıkan yeni gelişmelerin gelecekle ilgili iyimserliği artırdığını vurguladı.

Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle en büyük pazarımız konumundaki AB'de bir canlanma var. Avrupa merkezli hazır giyim markaları, depolarımızda bekleyen siparişlerini çekiyorlar. Ayrıca, yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Fabrikalarımızın yüzde 85'i yeniden üretime döndü. Almanya'ya ihracatımız, haziranda geçen yıla oranla yüzde 32,3'lük arttı. ABD'ye ihracatımızda ise yüzde 213'lük artış yakaladık. Eğer yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşmazsak özellikle eylülden sonra hızla toparlanabiliriz. Ancak son çeyrekteki toparlanma yılı kurtarmaya ne yazık ki yetmeyecek. 2020'yi yüzde 15-20 daralmayla kapatabiliriz."

Gültepe, şubatta 592 binle yeni bir istihdam rekoruna imza atan sektörün, martta istihdamda 25 bin kayıp yaşadığını, bu kaybın çok daha büyümemesi için kısa çalışma ödeneğinin en az eylül sonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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