Son dakika haber! İlk Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılacak

Son dakika haberlerine göre İlk doz Kovid-19 aşıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine bugün yapılacak.

İlk doz Kovid-19 aşıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine bugün yapılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kısa bir basın açıklaması yapacak.

Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu Üyelerine, Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap