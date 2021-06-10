Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti
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Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberine göre - İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti Hastanenin doğum günü pastası sürprizi karşısında duygulandı Adıyaman'da hastanede ameliyat olan 81 yaşındaki Murat Karaaslan, ilk doğum günü pastasını hastane yönetiminin yaptığı sürpriz ile kesti.

- İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti

Hastanenin doğum günü pastası sürprizi karşısında duygulandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da hastanede ameliyat olan 81 yaşındaki Murat Karaaslan, ilk doğum günü pastasını hastane yönetiminin yaptığı sürpriz ile kesti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp piline bağlı kabloların çıkartılması için ameliyata alınan Murat Karaaslan'ın operasyonu başarılı bir şekilde geçekleştirildi. Ameliyat sonrasında kardiyoloji servisinde tedavisi süren Murat Karaaslan, sağlık personellerine doğum günü olduğunu söyleyince hastane yönetimi de sürpriz yaptı. İlk eşinden 9, ikinci eşinden 2 çocuğu olan 81 yaşındaki Murat Karaaslan, bu güne kadar kimsenin kendisinin doğum gününü kutlamadığını söyledi.

Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Doğan beraberinde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan ile birlikte doğum günü pastası ile birlikte hastanın odasına girdi. Doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Murat Karaaslan, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Başhekim ve beraberindekiler ile birlikte pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Murat Karaaslan, bu güne kadar hiç doğum gününün kutlanmadığını söyledi. İlk eşi öldükten sonra ikinci eşiyle evlenen ve 11 çocuğu bulunan Murat Karaaslan, "Bu güne kadar hiç doğum günü pastası kesmedim. Hastane yönetimi bana sürpriz yaptı, Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi.

Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Fatih Doğan, "Murat amcayı rahatsızlığı nedeniyle hastanede takip ediyoruz. Bu gün doğum günüymüş. Kendisine sürpriz yapmak için ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti
Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti
Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti
Son dakika haber | İlk doğum günü pastasını 81 yaşında hastanede kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş

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