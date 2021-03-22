Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı
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Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı

22.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:21
Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Körfez Belediyesi'nin cenaze hizmetlerini yürütmek için İlimtepe Mezarlığı'nda inşa ettiği yeni hizmet binası tamamlandı.

Körfez Belediyesi'nin cenaze hizmetlerini yürütmek için İlimtepe Mezarlığı'nda inşa ettiği yeni hizmet binası tamamlandı.

Körfez Belediyesi'nin cenaze hizmetlerini yürütmek için İlimtepe Mezarlığı'nda inşa ettiği yeni hizmet binası tamamlandı. İlimtepe Mezarlığı içerisinde yer alacak olan hizmet binasının çevresindeki yollar da asfaltlanırken, hizmete hazır hale getirildi. Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası son teknoloji ile donatıldı. Yeni hizmet binasında aynı anda bay ve bayan cenaze yıkanabilecek. Bina içerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alıyor. - KOCAELİ

Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı
Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı
Son dakika haber: İlimtepe Mezarlığı'nda modern hizmet binası tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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