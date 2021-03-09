Son dakika haber: Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kaza geçiren ve mahsur kalan 377 kişiye müdahale edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kaza geçiren ve mahsur kalan 377 kişiye müdahale edildi

09.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:42
Son dakika haber: Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kaza geçiren ve mahsur kalan 377 kişiye müdahale edildi

Son dakika haberleri: Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, şubat ayında düşmeye bağlı sakatlanan 87 kişi ile mahsur kalan 290 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri ve sağlıkçılar, şubat ayında düşmeye bağlı sakatlanan 87 kişi ile mahsur kalan 290 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde günün her saatinde görev yapan jandarma ve sağlık ekipleri, dağda kaybolma ya da sakatlanma vakalarında kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahalede bulunuyor.

Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 87 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 290 kişi, sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Pelin Öztekin Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ilgaz Dağı'nda şubat ayında kaza geçiren ve mahsur kalan 377 kişiye müdahale edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:47:21. #1.14#
title