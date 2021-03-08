Son dakika haber... Ilgaz Dağı'nda mahsur kalan ve sakatlananlara jandarma kar motorlarıyla ulaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Ilgaz Dağı'nda mahsur kalan ve sakatlananlara jandarma kar motorlarıyla ulaşıyor

08.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:58
Son dakika haber... Ilgaz Dağı'nda mahsur kalan ve sakatlananlara jandarma kar motorlarıyla ulaşıyor

Son dakika habere göre Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri, hafta sonu mahsur kalan 70 kişi ile düşmeye bağlı sakatlanan 11 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ilgaz Dağı'nda görev yapan jandarma ekipleri, hafta sonu mahsur kalan 70 kişi ile düşmeye bağlı sakatlanan 11 kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) Ilgaz Dağı'nda sezon boyunca kayak tutkunlarının güvenliği için mesai harcıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi ve Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, günün her saatinde görev yapan jandarma ekipleri, vatandaşların dağda kaybolması ya da sakatlanması halinde, kar motorlarıyla olay yerine ulaşıp müdahale ediyor.

Ilgaz Dağı'ndaki iki kayak merkezinde hafta sonu kayak yaparken düşmeye bağlı sakatlanan 11 kişi ile kayak merkezinin çeşitli noktalarında mahsur kalan 70 kişi, jandarma ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak kar motorlarıyla oteller bölgesine getirildi.

Yaralananlardan 3'ü ambulanslarla Kastamonu merkezdeki hastanelere ulaştırıldı, hafif yaralanan 8 kişi de kayak merkezlerinde hazır bulunan UMKE ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Mahsur kaldığı yerden jandarma tarafından kurtarılan Nagihan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'den Ilgaz'a tatil için geldiğini söyledi.

Bölgeyi çok beğendiğini dile getiren Bozkurt, "Arkadaşlarımızla güzel bir eğlence olsun diye Yurduntepe'ye geldik. Yukarıda kayarken düştüm. Jandarma ekiplerine haber verdim. Tek aramamda hemen gelip kurtarıp aşağıya indirdiler. Her yerde jandarma, her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri diyorum. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sema Nur ise arkadaşlarının zirvede kaldığını dile getirerek, "Zirvede arkadaşlarımız panik yapınca jandarma müdahale edip onları indirdi. Kendimizi gerçekten çok güvende hissettik." diye konuştu.

Gökçe Duman ise Ilgaz'a hayran kaldığını vurgulayarak, "Buranın doğası çok güzel. Her şey çok güzel. Kayak pistinin bazı bölümleri dik. Dik bir yerden inerken talihsiz bir kaza yaşadım. Jandarma hemen gelerek bizi alıp aşağıya indirdi. Yardımımıza koştukları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cansu Dere Hakan Yılmaz Demet Özdemir
Spor Ali Şansalan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ilgaz Dağı'nda mahsur kalan ve sakatlananlara jandarma kar motorlarıyla ulaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 13:11:28. #1.14#
title