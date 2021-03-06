Son dakika haber! Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı
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Son dakika haber! Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

06.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:22
Son dakika haber! Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Gelen son dakika haberine göre Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezde, hafta sonları yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'da ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kısıtlamaların hafifletildiğini hatırlatan Kızılarslan, "Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşlar yoğun şekilde kayak merkezlerine ilgi gösteriyor. Biz de kayak antrenörleri olarak tatilcilere elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

Ilgaz'ın bölgeden yoğun şekilde ziyaretçi aldığını dile getiren Kızılarslan, "Ilgaz Dağı'mıza birçok ilimizden vatandaşlarımız geliyor. Buranın güzel havasını teneffüs ediyorlar. Bu süreçte evlere kapanan ve sıkılan insanlarımız buraya gelerek nefes aldı." diye konuştu.

Ankara'dan tatil için gelen Miraç Sezgin de ilk kez geldiğini belirterek, "Daha önce poşetle kayıyorduk. Burada ders alarak kaymaya başladım. Çok güzel oldu. Yoğunluk fazla. Pistteki doluluk yüzünden insanlara çarpmayım diye kendimi yere atıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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