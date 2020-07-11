Son dakika haber... İletişim Başkanlığından şehitler anısına "15 Temmuz Mehteri"
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Son dakika haber... İletişim Başkanlığından şehitler anısına "15 Temmuz Mehteri"

Son dakika haberlerine göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini okuduğu "15 Temmuz Mehteri" isimli eseri paylaştı.

Son dakika haber... İletişim Başkanlığından şehitler anısına
11.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:12

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini okuduğu "15 Temmuz Mehteri" isimli eseri paylaştı.

Altun, Twitter hesabından "Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle..." notunu düşerek yaptığı paylaşımda, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Mehteri" isimli esere yer verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan eserin tanıtım videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es." dizelerini seslendirdi.

Klibi Ayasofya Meydanı'nda çekildi

Eserin, Ayasofya Meydanı'nda çekilen klipte de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan gelişmelerin, darbe girişimini engelleyebilmek için sokaklara çıkan vatandaşların verdiği mücadelenin görüntüleri yer alıyor.

15 Temmuz Mehteri'nin sözleri ise şöyle:

"Karanlık bir geceydi,

Hedef son kaleydi

Memleket meydanları ihanetle çevrildi

Sinesi iman dolu canlar ona neferdi

15 Temmuz gecesi destan yazan milletti

Kahramanlar ölümüne namlulara direndi

Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi

Serden geçti yine de vatanını vermedi

Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti

Selalar minarelerden vatan için yükseldi

O gün bugündür diyen kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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